Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут питерский "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня свой 11-й поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке "Минск-Арены" чемпионы Беларуси встретятся с одним из главных фаворитов "банковского" турнира "Зенитом" из Санкт-Петербурга (начало игры в 19.00). В предыдущем матче подопечные Ростислава Вергуна одержали вторую победу в нынешнем сезоне, обыграв на арене столичного Falcon Сlub красноярский "Енисей" со счетом 72:68.
Сейчас "Цмокi" занимают 11-е место среди 12 участников Единой лиги ВТБ. Турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, в активе которого 12 викторий в 14 проведенных встречах. На один выигрыш меньше у питерского "Зенита", 10 побед одержали победители прошлого сезона баскетболисты московского ЦСКА. В другом сегодняшнем матче баскетболисты "Астаны" сыграют в Нур-Султане с УНИКСом
Участники регулярного чемпионата проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов. В решающей серии прошлого сезона ЦСКА трижды подряд обыграл УНИКС.-0-