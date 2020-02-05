Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут румынскую "Орадю" в заключительном матче Кубка ФИБА-Европа

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня заключительный матч второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 6-го тура группы J чемпионы Беларуси на площадке минского "Фалькон клуба" встретятся с румынским клубом "Орадя" (начало в 19.30). Победа во встрече обеспечит минчанам выход в плей-офф Кубка ФИБА-Европа. В матче первого круга подопечные Ростислава Вергуна обыграли "Орадю" в гостях со счетом 89:73. Кроме того, "драконы" обменялись победами с израильским "Ирони" - 97:65 (дома) и 75:84 (в гостях), а также с румынским "Клужем" - 78:76 (дома) и 74:76 (в гостях). В другом сегодняшнем матче этой группы "Клуж" сыграет на своей площадке против "Ирони".

После 5 туров положение в группе J таково: "Цмокi-Мiнск" - 8 очков, "Клуж" (Румыния) - 8, "Орадя" - 7, "Ирони" (Израиль) - 7. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.-0-