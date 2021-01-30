Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня свой 13-й матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На арене минского "Фалькон клуба" подопечные Ростислава Вергуна встретятся с одним из фаворитов "банковского" турнира казанским УНИКСом (начало игры в 15.45). В игре первого круга в Казани УНИКС обыграл минчан с результатом 83:77. В предыдущем туре "драконы" уступили на своей арене таллинскому "Калеву" со счетом 72:80, а казанская команда разгромила на выезде баскетболистов "Нижнего Новгорода" - 91:66.
Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: УНИКС (Казань) - 24 очка (14 матчей), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 23 (14), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 23 (12), "Зелена Гура" - 23 (15), ЦСКА (Москва) - 22 (12). Минские "Цмокi" имеют в своем активе 14 баллов и находятся на 12-м месте.
Следующий матч минчане также проведут у себя дома 7 февраля с еще одним фаворитом этих соревнований питерским "Зенитом".-0-