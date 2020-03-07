Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Зелену Гуру" в матче Единой лиги ВТБ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На арене минского "Фалькон клуба" подопечные Ростилава Вергуна примут баскетболистов польского клуба "Зелена Гура".

В первом круге соревнований минчане уступили полякам на их площадке в овертайме со счетом 96:102. После 18 проведенных встреч "Цмокi" занимают последнее, 13-е место, одержав четыре победы. У "Зеленой Гуры" на три выигрыша больше, она находится на 10-й позиции

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют подмосковные "Химки", у которых 17 викторий в 18 проведенных матчах, 14 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", казанский УНИКС одержал 11 побед.-0-