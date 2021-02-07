Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня 14-й матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке "Минск-Арены" чемпионы Беларуси встретятся с лидером турнира "Зенитом" из Санкт-Петербурга (начало в 16.00).

В прошлом туре минчане проиграли на своей арене еще одному фавориту этих соревнований казанскому УНИКСу с результатом 66:76. В нынешнем сезоне подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь две виктории - в Красноярске над местным "Енисеем" (86:81) и в Минске над баскетболистами "Нижнего Новгорода" (77:76). Баскетболисты "Зенита" выиграли 13 из 14 проведенных поединков.

Кроме встречи в Минске сегодня состоятся еще три матча. В Москве баскетболисты ЦСКА примут аутсайдера "банковского" турнира эстонский "Калев" из Таллина, в Саратове местный "Автодор" сыграет с УНИКСом, а польская "Зелена Гура" встретится у себя дома с "Нижним Новгородом".

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: "Зенит" - 27 очков (14 матчей), УНИКС - 26 (15), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 24 (15). Минские "Цмокi" имеют в своем активе 15 баллов и находятся на 12-м месте.-0-