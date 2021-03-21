Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Астане" в Единой лиге ВТБ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли на своей арене казахстанской "Астане" из Нур-Султана с разницей в два очка - 78:80. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы - минчане в 17 предыдущих встречах побеждали лишь дважды, а их соперники выиграли 4 матча.

Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты питерского "Зенита", у которого 17 побед, на две виктории меньше у казанского УНИКСа, по 13 выигрышей у польской команды "Зелена Гура", московского ЦСКА и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".-0-