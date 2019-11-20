Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Днепру" в Кубке ФИБА-Европа

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели второе поражение подряд на групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшнюю выездную встречу 5-го тура группы F подопечные Ростислава Вергуна начали успешно. Они выиграли в первой половине с перевесом в 8 очков - 46:38. Однако после перерыва картина резко изменилась - хозяева перехватили инициативу и в итоге добились победы со счетом 90:75 (16:25, 22:21, 28:9, 24:20).

В первом круге минчане на своей арене одолели днепрян в овертайме - 108:101. Кроме того, чемпионы Беларуси разгромили в гостях еще один украинский клуб "Киев" со счетом 99:74, а на финише первой половины турнирной дистанции уступили в Софии болгарскому клубу "Левски-Лукойл" - 64:75.

Еще в одном сегодняшнем матче 5-го тура баскетболисты "Киева" у себя дома разгромили "Левски-Лукойл" - 86:66.

Турнирное положение в квартете F после пяти игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 8 очков, "Киев" - 8, "Левски-Лукойл" - 7, "Днепр" - 7.

Встречи заключительного тура пройдут 27 ноября. В этот день минские "драконы" сыграют у себя дома с "Киевом", а "Днепр" примет на своей площадке "Левски-Лукойл".

В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.-0-