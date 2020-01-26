Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Химкам" в Единой лиге ВТБ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем домашнем поединке с лидерами "банковского" турнира баскетболистами подмосковных "Химок" минчане оказали упорное сопротивление более мастеровитым соперникам, но все же уступили с разницей в 14 очков.

За все игровое время гости не позволили хозяевам ни разу выйти вперед и выиграли со счетом 94:80 (24:16, 19:15, 21:26, 30:23). Самым результативным в составе "драконов" стал Доминез Барнетт, набравший 17 очков.

В 15 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь 3 виктории и занимают 13-е, последнее место в турнирной таблице. Впереди "Химки", у которых 14 побед в 15 матчах, вслед за ними идут московский ЦСКА и краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", выигравшие по 11 встреч. Свой следующий поединок Единой лиги ВТБ минские "Цмокi" проведут 2 февраля у себя дома против казахстанской "Астаны", которая сегодня победила на своей арене польский клуб "Зелена Гура" с результатом 92:80. Баскетболисты "Астаны" выиграли 6 из 13 проведенных встреч и находятся на 5-м месте.

На следующей неделе чемпионы Беларуси проведут предпоследний матч второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. А 29 января в 5-м туре группы J минчане сыграют в гостях у румынского "Клужа". Турнирное положение в квартете J после четырех игровых дней таково: "Цмокi-Мiнск" - 7 очков, "Клуж" - 6, "Орадя" (Румыния) - 6, "Ирони" (Израиль) - 5. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.-0-

Фото БК "Цмокi-Мiнск" и Дениса Костюченко