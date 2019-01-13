Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Калеву" в Единой лиге ВТБ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели десятое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашнюю игру с таллинским "Калевом" минчане начали крайне неудачно и ушли на большой перерыв с дефицитом в 19 очков - 36:55. Во второй половине игры хозяева пытались переломить ход игры, но догнать соперников у них не получилось. В итоге поражение со счетом 82:95 (19:29, 17:26, 21:22, 25:18). Самым результативным в составе "драконов" стал Брион Раш, в активе которого 21 очко.

В этом сезоне минчане всего дважды праздновали победы в 12 проведенных играх. Подопечные Александра Крутикова по-прежнему занимают предпоследнее, 13-е место, опережая только рижский ВЭФ.

Свой следующий матч "банковского" турнира чемпионы Беларуси проведут 20 января в гостях у подмосковных "Химок", которые идут вторыми, одержав 10 викторий в 11 матчах. Лидирует московский ЦСКА, у которого 12 побед в 12 сыгранных встречах.-0-