Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Калеву" в Единой лиге ВТБ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили эстонскому "Калеву" в гостевом поединке Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Таллинне прошла в упорной борьбе, но в концовке хозяева все же сумели дожать гостей, выиграв с перевесом в шесть очков - 88:82 (20:15, 23:27, 16:26, 29:14). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 19 очков.

В нынешнем сезоне минские "драконы" победили в Красноярске местный "Енисей" - 86:81, затем потерпели два поражения в гостях - в Санкт-Петербурге от "Зенита" со счетом 73:104 и польского клуба "Зелена Гура" - 75:89, потом проиграли в двух домашних матчах саратовскому "Автодору" - 69:86 и московскому ЦСКА - 60:87.

Свой следующий поединок "банковского" турнира "Цмокi-Мiнск" проведут на своей арене 12 декабря против пермского клуба "Парма". В этом сезоне пермская команда одержала три виктории и столько же раз потерпела поражение.

Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты "Зенита", у которых семь побед в семи проведенных матчах, столько же у баскетболистов ЦСКА, которые сыграли на два поединка больше. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" выиграл шесть из девяти встреч.-0-