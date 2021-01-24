Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Калеву" в матче Единой лиги ВТБ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили таллинскому "Калеву" в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предыдущих встречах обе команды в основном проигрывали и сегодня стремились добиться победы. Это удалось гостям из эстонской столицы, которые в решающие моменты игры были чуть успешнее хозяев - 80:72 (18:18, 17:15, 21:16, 24:23). Самым результативным в составе минчан стал Андрей Стабровский, набравший 16 очков.

Также сегодня в Красноярске еще один аутсайдер местный "Енисей" сумел добыть свою вторую победу в сезоне, одолев казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с преимуществом в один балл - 77:76.

Положение в лидирующей группе "банковского" турнира сейчас таково: УНИКС (Казань) - 24 очка (14 матчей), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 23 (14), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 23 (12), "Зелена Гура" - 23 (15), ЦСКА (Москва) - 22 (12). Минские "Цмокi" имеют в своем активе 14 баллов и находятся на 12-м месте.

Два следующих матча "драконы" также проведут у себя дома - 31 января с УНИКСом и 7 февраля с "Зенитом".

На этой неделе чемпионы Беларуси в Минске проиграли в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов греческому АЕКу из Афин - 90:95 и выбыли из этого турнира.-0-