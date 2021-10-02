Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Локомотиву-Кубань" в Единой лиге ВТБ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Локомотиву-Кубань" в гостевом матче Единой лиге ВТБ. Поединок завершился со счетом 92:87 (19:18, 20:15, 28:21, 25:33) в пользу краснодарской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Самым результативным игроком проигравшей дружины стал Анджело Уорнер, на счету которого 29 очков. У "железнодорожников" наибольший вклад в успех внес Рэй Макаллум, набравший 38 пунктов.
Отметим, что это первая виктория краснодарцев на старте Единой лиги. В своей первой игре сезона против ЦСКА минчане уступили армейцам с разницей в 48 очков, едва не установив антирекорд Лиги ВТБ по результативности – 44:92.
В следующем матче, 10 октября, белорусская команда примет на своей площадке пермскую "Парму".-0-