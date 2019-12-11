Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли на старте 2-го этапа Кубка ФИБА-Европа

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" неудачно стартовали во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом матче первого тура группы J минчане уступили израильскому "Ирони" со счетом 75:84 (16:23, 19:24, 23:16, 17:21). В другом поединке стартового игрового дня встречались два румынских клуба - баскетболисты "Клужа" обыграли на своей площадке "Орадю" с результатом 81:76.

Свой следующий матч Кубка ФИБА-Европа минские "драконы" проведут 18 декабря у себя дома против "Клужа".

До этого, 15 декабря подопечные Ростислава Вергуна сыграют в гостях у польского клуба "Зелена Гура" в поединке Единой лиги ВТБ. В восьми предыдущих встречах "банковского" турнира чемпионы Беларуси одержали одну викторию, а польские баскетболисты выиграли 3 матча.-0-