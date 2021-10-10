Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вновь уступили в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое третье поражение подряд минчане потерпели сегодня в Минске, уступив пермской "Парме" с результатом 75:78 (21:24, 16:19, 20:15, 18:20). Игра шла на равных, однако в концовке поединка пермской команде удалось совершить несколько важных подборов и быть точней минчан в завершающей стадии атак. Лучшим снайпером в составе белорусского клуба стал Евгений Белянков, набравший 20 очков.

В трех проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна еще ни разу не выигрывали, занимая 11-е место в турнирной таблице. Тройку лидеров составляют ЦСКА, УНИКС и "Астана".

Свой следующий поединок "Цмокi" проведут 16 октября в Саратове против местного "Автодора".

По итогам регулярного сезона, старт которому был дан в конце сентября, в плей-офф сыграют восемь лучших команд Лиги.-0-