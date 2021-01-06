Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Шоле" в матче Лиги чемпионов

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели поражение в предпоследнем матче первого группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке пятого тура предварительной группы С подопечные Ростислава Вергуна проиграли французскому "Шоле" с результатом 71:89 (20:25, 18:21, 17:20, 16:23). Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, набравший 22 очка. Свой заключительный поединок первого группового этапа чемпионы Беларуси проведут 20 января на своей арене против греческого клуба АЕК из Афин, который в пятом туре проиграл в израильском Холоне местному "Хапоэлю" - 71:77 (19:18, 13:20, 21:17, 18:22).

После пяти игровых дней положение команд в этом квартете таково: АЕК - 8 очков, "Хапоэль" - 8, "Цмокi-Мiнск" - 7, "Шоле" (Франция) - 7.

По итогам первого этапа по две лучшие команды из восьми квартетов выйдут во второй групповой раунд. После его завершения восьмерка лучших клубов в начале мая продолжит борьбу за награды чемпионской Лиги.-0-