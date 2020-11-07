Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли третий матч в Единой лиге ВТБ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели третье поражение подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом домашнем поединке минчане проиграли на площадке "Фалькон Клуба" саратовскому "Автодору" со счетом 69:86 (24:18, 17:16, 15:21, 13:31). Долгое время подопечные Ростислава Вергуна были впереди, но после большого перерыва гости взяли бразды правления в свои руки и добились третьей виктории подряд.

Самыми результативными в составе чемпионов Беларуси стали американские легионеры Роберт Лоури и Крис Клайберн, набравшие по 16 очков. На старте этого сезона "банковского" турнира "драконы" победили в Красноярске местный "Енисей (86:8), а затем потерпели два поражения в гостях - в Санкт-Петербурге от "Зенита" со счетом 73:104 и польского клуба "Зелена Гура" - 75:89. Баскетболисты "Автодора" сначала проиграли пермской "Парме" со счетом 70:93 (дома) и московскому ЦСКА с результатом 66:100 (в гостях), а потом обыграли на своей площадке "Астану" из Нур-Султана (107:85) и "Химки" (85:82).

Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ минчане проведут 15 ноября в Таллинне против эстонского "Калева".

В минувшую среду "Цмокi" успешно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв в Минске французский "Шоле" со счетом 82:75. Свой следующий поединок в предварительной группе С чемпионы Беларуси проведут 11 ноября в Афинах с греческим клубом АЕК, который в первом туре победил у себя дома израильский "Маккаби" из Холона с результатом 100:96.-0-

Фото Дениса Костюченко