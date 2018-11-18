Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли московскому ЦСКА в гостевом поединке Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только в первой половине игры с действующим чемпионом "банковского" турнира подопечные Александра Крутикова смогли оказать серьезное сопротивление. После двух четвертей "драконы" уступали всего 7 баллов, а потом армейцы имели подавляющее преимущество и победили с результатом 119:88 (33:24, 23:21, 39:15, 26:26).

Для белорусской команды это 6-е поражение, а баскетболисты ЦСКА одержали свою восьмую викторию подряд и вместе с "Химками" возглавляют турнирную таблицу.

В нынешнем чемпионате "Цмокi" победили на выезде саратовский "Автодор" со счетом 99:95, а также уступили дома польскому клубу "Зелена Гура" - 71:88, казахстанской "Астане" - 86:93, российским "Нижнему Новгороду" - 78:87, красноярскому "Енисею" - 73:95 и в гостях пермской "Парме" - 83:92.

Следующий поединок Единой лиги ВТБ минчане проведут 8 декабря на своей площадке против латвийского ВЭФа из Риги. Рижане также являются аутсайдерами, имея в своем активе всего один выигрыш.

До этого чемпионы Беларуси 21 ноября завершат первый групповой этап Кубка ФИБА-Европа встречей в Ларнаке с кипрским АЕКом. Перед матчами 6-го тура положение команд в группе В таково: "Балкан" (Болгария) - 8 очков, "Цмокi- Мiнск" - 8, АЕК - 8, "Монс-Эно" (Бельгия) - 6.-0-