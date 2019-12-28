Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели девятое поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня минские "драконы" в упорной борьбе уступили на своей арене действующему чемпиону "банковского" турнира московскому ЦСКА со счетом 91:94 (18:18, 30:20, 18:26, 25:30).

До этого в 10 проведенных играх Единой лиги ВТБ подопечные Ростислава Вергуна одержали две виктории, они по-прежнему занимают 13-е, последнее, место в турнирной таблице. Лидируют в Единой лиге ВТБ подмосковные "Химки", у которых 11 побед в 12 матчах, вторым идет ЦСКА, выигравший 10 из 13 матчей, 7 викторий у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Свой следующий поединок в Единой лиге ВТБ минские "Цмокi" проведут 6 января в Минске против "Зенита" из Санкт-Петербурга.

После этого "Цмокi-Мiнск" 8 января сыграют в гостях у румынского клуба "Орадя" на втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В первом туре соревнований в группе J минчане поиграли на выезде израильскому "Ирони" (75:84), а затем одолели у себя дома румынский "Клуж" (78:76). После двух игровых дней все участники этого квартета одержали по одной виктории и потерпели по одному поражению.-0-

Фото Дениса Костюченко