Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели четвертое поражение в матчах нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке с действующим победителем "банковского" турнира московским ЦСКА подопечные Ростислава Вергуна до середины третьей четверти ни в чем не уступали соперникам. Однако затем игра у минчан абсолютно разладилась и в итоге они проиграли с разницей в 27 очков - 60:87 (23:27, 24:19, 4:23, 9:18). Самым результативным в составе проигравших стал Максим Салаш, набравший 22 очка.

До этого минские "драконы" победили в Красноярске местный "Енисей" - 86:81, затем потерпели два поражения в гостях - в Санкт-Петербурге от "Зенита" со счетом 73:104 и польского клуба "Зелена Гура" - 75:89, а потом проиграли в стартовом домашнем матче саратовскому "Автодору" со счетом 69:86.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет "Зенит" из Санкт-Петербурга, победивший во всех шести проведенных матчах. Столько же побед у ЦСКА после восьми встреч и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", который провел девять игр. Сегодня "Зенит" принимает на своей арене казанский УНИКС, который выиграл три из пяти поединков. В Красноярске баскетболисты "Енисея" проиграли "Зеленой Гуре" со счетом 73:94.-0-