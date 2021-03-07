Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли 14-й матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Москве подопечные Ростислава Вергуна уступили действующему победителю "банковского" турнира ЦСКА со счетом 67:101 (16:27, 13:22, 18:29, 20:23). Самым результативным в составе минчан стал Андрей Рогозенко, набравший 14 очков. В первом круге нынешнего турнира подопечные Ростислава Вергуна проиграли армейцам в Минске со счетом 60:87.

В прошлом туре минчане потерпели разгромное поражение на выезде от саратовского "Автодора" - 66:113, а ЦСКА у себя дома уступил одному из лидеров этого сезона питерскому "Зениту" - 71:74.

В предыдущих 15 встречах минские "драконы" одержали лишь две виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Впереди "Зенит" из Санкт-Петербурга и УНИКС, набравшие по 32 очка, в активе ЦСКА 29 баллов.

Свой следующий матч "Цмокi-Мiнск" проведут 14 марта в гостях у "Нижнего Новгорода".-0-