Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели восьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече с одним из фаворитов турнира - казанским УНИКСом минчане долгое время сражались на равных и выиграли первую половину со счетом 39:34. Но после большого перерыва хозяева заиграли гораздо сильнее и в итоге выиграли с результатом 88:69 (20:22, 14:17, 27:18, 27:12). Самым результативным в составе гостей стал Девон Саддлер, набравший 18 очков.

В нынешнем чемпионате "Цмокi" победили лишь в двух встречах и занимают сейчас предпоследнее, 13-е место, опережая только рижский ВЭФ. Лидирует ЦСКА, одержавший виктории во всех десяти проведенных встречах.

Свой следующий поединок в Единой лиге ВТБ минские "драконы" проведут 5 января 2019 года в Саратове против "Автодора", который находится на 8-м месте, победив в четырех из 10 проведенных встреч.-0-