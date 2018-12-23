Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели восьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевой встрече с одним из фаворитов турнира - казанским УНИКСом минчане долгое время сражались на равных и выиграли первую половину со счетом 39:34. Но после большого перерыва хозяева заиграли гораздо сильнее и в итоге выиграли с результатом 88:69 (20:22, 14:17, 27:18, 27:12). Самым результативным в составе гостей стал Девон Саддлер, набравший 18 очков.
В нынешнем чемпионате "Цмокi" победили лишь в двух встречах и занимают сейчас предпоследнее, 13-е место, опережая только рижский ВЭФ. Лидирует ЦСКА, одержавший виктории во всех десяти проведенных встречах.
Свой следующий поединок в Единой лиге ВТБ минские "драконы" проведут 5 января 2019 года в Саратове против "Автодора", который находится на 8-м месте, победив в четырех из 10 проведенных встреч.-0-
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