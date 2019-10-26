Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

Во время матча

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Miнск" потерпели четвертое поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний домашний поединок с одним из фаворитов "банковского" турнира казанским УНИКСом минчане начали довольно уверенно. На протяжении всей первой четверти хозяева выигрывали, но завершили ее вничью - 17:17. Во втором игровом отрезке гости перехватили инициативу и ушли на большой перерыв с преимуществом в 6 очков.

Во второй половине встречи минчане пытались догнать соперников, но погоня успехом не увенчалась - в итоге поражение со счетом 80:84 (17:17, 20:26, 20:21, 23:20).

Самым результативным в составе проигравших стал Доминез Барнетт, в активе которого 17 очков. Новобранец "драконов" 31-летний американский защитник Роберт Лоури набрал 15 баллов.

На старте Единой лиги ВТБ минчане уступили на своей площадке краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" (80:88), а затем на выезде действующему победителю "банковского" турнира московскому ЦСКА (81:114) и "Нижнему Новгороду" (77:82).

Свой следующий матч этого турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 11 ноября в Нур-Султане против "Астаны". На старте сезона казахстанская команда победила у себя дома краснодарский "Локомотив-Кубань" (90:88), а затем проиграла на выезде УНИКСу (72:81) и подмосковным "Химкам" (56:73).

На следующей неделе чемпионы Беларуси проведут очередной матч группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа - 30 октября они примут на своей арене баскетболистов украинского "Днепра".-0-

Фото Дениса Костюченко