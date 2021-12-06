Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели седьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна на площадке "Минск-Арены" принимали одного из главных фаворитов "банковского" турнира казанский УНИКС и проиграли с результатом 72:92 (12:26, 17:15, 13:31, 30:20). Хозяева крайне неудачно провели стартовый отрезок игры, сумев добыть первые очки только на 7-й минуте встречи при счете 0:17. Создав хороший задел, гости в дальнейшем уверенно контролировали ход встречи и не позволили "драконам" рассчитывать на победу. Самым результативным в составе минчан стал Джейсон Кларк, в активе которого 20 очков.

В семи предыдущих матчах чемпионы Беларуси одержали всего одну победу, одолев на своей арене в овертайме эстонский "Калев" из Таллина с перевесом в два очка - 93:91.

Также сегодня в Перми местная "Парма" переиграла польскую "Зелену Гуру" с результатом 83:72. Баскетболисты "Зенита" принимают в Санкт-Петербурге гостей из красноярского "Енисея".

После сегодняшнего успеха УНИКС возглавил турнирную таблицу, одержав семь викторий в восьми проведенных матчах. Саратовский "Автодор" победил в шести встречах, московский ЦСКА имеет в своем активе пять выигрышей. Внизу турнирной таблицы - минские "Цмокi", польская "Зелена Гура" и "Енисей", у которых по одной победе. Свою следующую игру в Единой лиге ВТБ минские баскетболисты проведут 18 декабря в Красноярске.-0-