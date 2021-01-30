Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели одиннадцатое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон клуба" чемпионы Беларуси встречались с одним из главных фаворитов этих соревнований казанским УНИКСом и уступили 66:76 (19:22, 17:19, 19:18, 11:17). Играя без своего лидера Роберта Лоури, минчане сражались на равных с соперником и ушли на большой перерыв, уступая всего пять очков - 36:41. В третьей и четвертой четвертях хозяева не раз догоняли гостей, но в концовке допустили несколько ошибок, и в итоге УНИКС выиграл с перевесом в десять баллов. Самым результативным в составе "драконов" стал Томс Лейманис, набравший 17 очков. В первом круге соперники встречались в Казани, и тогда минчане потерпели поражение с результатом 77:83.

В нынешнем сезоне "банковского" турнира подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь две виктории - в Красноярске над местным "Енисеем" (86:81) и в Минске над баскетболистами "Нижнего Новгорода" (77:76).

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: УНИКС (Казань) - 26 очков (15 матчей), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 23 (14), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 23 (12), "Зелена Гура" - 23 (15), ЦСКА (Москва) - 22 (12). Минские "Цмокi" имеют в своем активе 15 баллов и находятся на 12-м месте.

Следующий матч минчане также проведут у себя дома 7 февраля с еще одним фаворитом этих соревнований питерским "Зенитом".-0-

Фото Сергея Шелега