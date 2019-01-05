Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в Единой лиге ВТБ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели девятое поражение в 11 матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только в самом начале сегодняшней домашней встречи подопечные Александра Крутикова выигрывали у саратовского "Автодора". Начиная с середины первой четверти гости вышли вперед, порой их преимущество доходило до 16 очков. В середине заключительной десятиминутки минчане сократили разрыв до двух очков, но затем саратовцы вновь ушли в отрыв и в итоге победили с результатом 93:86 (24:17, 28:21, 20:19, 21:29). Самым результативным в составе проигравших стал Девон Саддлер, набравший 28 очков.

В первом круге нынешнего чемпионата "Цмокi" победили "Автодор" в Саратове со счетом 99:95. Кроме того, в их активе домашняя виктория над рижским ВЭФом - 91:84.

Минские "драконы" по-прежнему занимают предпоследнее 13-е место, опережая только ВЭФ.

Свой следующий матч "банковского" турнира чемпионы Беларуси проведут 13 января на своей арене против таллинского "Калева". Эстонская команда занимает 7-ю позицию, победив в 5 из 12 проведенных встреч. Лидирует московский ЦСКА, у которого 11 побед в 11 сыгранных матчах.-0-