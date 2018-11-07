Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в матче Кубка ФИБА-Европа

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили в матче первого группового этапа Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 4-го тура группы В минчане проиграли бельгийскому клубу "Монс-Эно" со счетом 79:86 (17:20, 20:23, 19:21, 23:22).

В первом круге соревнований "Цмокi" победили бельгийцев в Минске с результатом 89:82, затем уступили на выезде болгарскому "Балкану" со счетом 81:95, а потом снова дома переиграли кипрский АЕК со счетом 87:75.

Свой предпоследний поединок первого этапа чемпионы Беларуси проведут 14 ноября на своей арене против "Балкана", а завершат турнир 21 ноября в Ларнаке игрой с АЕКом. Положение команд сейчас таково: "Балкан" - 6 очков (3 матча), "Цмокi" - 6 (4), "Монс-Эно" - 5 (4), АЕК - 4 (3). Сегодня болгарские баскетболисты примут киприотов.

В субботу, 10 ноября, подопечные Александра Крутикова в 6-м туре чемпионата Единой лиги ВТБ сыграют в Саратове против местного "Автодора". В пяти предыдущих встречах "драконы" потерпели поражения, а саратовцы в четырех поединках одержали две виктории при двух поражениях.-0-