Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в пятом туре Кубка ФИБА-Европа

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели поражение в предпоследнем поединке группового этапа Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче пятого тура соревнований в предварительной группе G подопечные Ростислава Вергуна на площадке минского Falcon Club крупно проиграли немецкому "Кральсхайму" - 72:95 (23:28, 16:32, 18:19, 15:16). Хозяева неплохо начали встречу, вели в счете, но провалили вторую четверть, уступив с разницей в 16 очков. После большого перерыва минчане пытались догнать соперников, но гости уверенно контролировали игру и в итоге победили.

Самым полезным в составе проигравших стал Джейсон Кларк, в активе которого 17 очков, 7 подборов и 6 результативных передач.

В первом круге "Цмокi-Мiнск" победили сегодняшних соперников на их арене со счетом 81:77. Кроме того, минчане одолели у себя дома греческий "Перистери" - 87:85, а потом проиграли в Орхусе датскому "Баккен Беарз" с результатом 93:101 и уступили в гостях греческому клубу - 70:80.

Также сегодня в этом квартете "Баккен Беарз" принимает на своей площадке баскетболистов "Перистери".

Положение команд сейчас таково: "Кральсхайм" - 8 очков (5 матчей), "Цмокi-Мiнск" - 7 (5), "Перистери" - 6 (4), "Баккен Беарз" - 6 (4).

Встречи заключительного тура пройдут 17 ноября: минские "драконы" сыграют у себя дома с "медведями" из Орхуса, а "Кральсхайм" встретится на своей арене с "Перистери".

В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучших команды из восьми квартетов.-0-

Фото Сергея Шелега