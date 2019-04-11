Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли подмосковным "Химкам" в последнем домашнем матче сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней встрече на паркете минского Дворца спорта подопечные Ростислава Вергуна пытались на равных соперничать с одним из главных фаворитов турнира, но все же более высокий класс гостей сказался. В итоге "Химки" победили со счетом 108:92 (28:19, 34:25, 23:25, 23:23).

В 23-х матчах "банковского" турнира минские "драконы" одержали всего 3 виктории и находятся на последнем 14-м месте в турнирной таблице.

Заключительные встречи чемпионы Беларуси проведут на выезде: 14 апреля с рижским ВЭФом, 21 апреля с польской "Зеленой Гурой", 28 апреля с "Нижним Новгородом".

После финиша регулярного сезона 8 лучших клубов выйдут в четвертьфинал. Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.-0-