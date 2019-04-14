Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли ВЭФу в Единой лиге ВТБ

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 21-е поражение в матчах Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Большую часть игрового времени встречи в Риге с местным ВЭФом минчане вели в счете. Однако в концовке четвертой четверти хозяева сумели не только догнать "драконов", но и вырвать победу - 70:65 (13:20, 19:17, 18:20, 20:9).

В 24-х играх "банковского" турнира "Цмокi" одержали всего 3 виктории и находятся на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.

Подопечным Ростислава Вергуна осталось провести две гостевые встречи - 21 апреля с польской "Зеленой Гурой" и 28 апреля с российским "Нижним Новгородом".

После финиша регулярного сезона 8 лучших клубов выйдут в четвертьфинал. Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.-0-