Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Зениту" в Единой лиге ВТБ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели девятое поражение в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Ростилава Вергуна уступили на площадке "Минск-Арены" одному из главных фаворитов "банковского" турнира "Зениту" из Санкт-Петербурга с результатом - 74:90 (20:17, 12:23, 16:25, 26:25). Самым результативным в составе "драконов" стал Евгений Белянков, набравший 21 очко.

В предыдущей встрече чемпионы Беларуси одержали вторую победу в нынешнем сезоне, обыграв на арене столичного Falcon Сlub красноярский "Енисей" со счетом 72:68.

В другом сегодняшнем матче баскетболисты "Астаны" уступили в Нур-Султане лидеру турнира казанскому УНИКСу - 53:84. Казанский клуб возглавляет турнирную таблицу, одержав 13 викторий в 15 проведенных встречах. На один выигрыш меньше у питерского "Зенита", 10 побед одержали победители прошлого сезона баскетболисты московского ЦСКА. Минские "Цмокi" занимают 11-е место среди 12 участников Единой лиги ВТБ. Свой следующий поединок минчане проведут 6 марта в Казани.

Участники регулярного чемпионата проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов. В решающей серии прошлого сезона ЦСКА трижды подряд обыграл УНИКС.-0-