Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут третий матч в Единой лиге ВТБ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Ростислава Вергуна сыграют в гостях у польского клуба "Зелена Гура". Телеканал "Беларусь 5" покажет этот поединок в 21.15. В стартовом матче нынешнего сезона минчане победили в Красноярске местный "Енисей" со счетом 86:81, а потом проиграли в Санкт-Петербурге баскетболистам "Зенита" - 73:104. Затем в связи с коронавирусом "драконы" ушли на карантин, пропустив несколько матчей Единой лиги ВТБ и группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас в "банковском" турнире лидирует "Зенит", одержавший четыре победы в четырех проведенных играх. Также четыре виктории в активе краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", который сыграл на один матч больше, три выигрыша у действующего чемпиона Единой лиги ВТБ московского ЦСКА.

После сегодняшней встречи минские "Цмокi" вернутся домой и 4 ноября примут на площадке столичного "Фалькон Клуба" французский "Шоле" в первом матче группы С чемпионской Лиги. Затем 11 ноября сыграют в Афинах с греческим клубом АЕК, который в первый игровой день встретится у себя дома с израильским "Маккаби" из Холона.-0-