Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" стартуют в Единой лиге ВТБ матчем с "Локомотивом-Кубанью"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сегодня в десятый раз примут старт в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке на площадке столичного "Фалькон клуба" подопечные Ростислава Вергуна примут баскетболистов краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" (начало в 14.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В прошлом сезоне минские "драконы" заняли последнее 14-е место, одержав всего четыре победы в 26 проведенных встречах. Их сегодняшние соперники по итогам регулярного чемпионата финишировали четвертыми, а в четвертьфинальной серии уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга - 1:3.

Чемпионами Единой лиги ВТБ сезона 2018/2019 стали баскетболисты московского ЦСКА, победившие в решающей серии подмосковные "Химки" - 3:0. Армейцы являются 10-кратными победителями турнира, лишь один раз они уступили титул "Химкам".

В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ принимают участие 13 команд, которые проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях). Затем восьмерка лучших продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-