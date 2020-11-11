Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с АЕКом в Лиге чемпионов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы С чемпионы Беларуси сыграют в Афинах с греческим АЕКом. На старте соревнований подопечные Ростислава Вергуна обыграли в Минске французский "Шоле" со счетом 82:75. АЕК в первом туре победил у себя дома израильский "Маккаби" из Холона с результатом 100:96.

Вчера баскетболисты "Хапоэля" на своей арене выиграли у "Шоле" - 73:63.

После встречи в греческой столице минские "драконы" отправятся в Таллин, где 15 ноября проведут свой четвертый матч в Единой лиге ВТБ против эстонского "Калева".-0-