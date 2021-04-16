Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Енисеем" в Единой лиге ВТБ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня предпоследний домашний матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке столичного Falcon Club подопечные Ростислава Вергуна примут красноярский "Енисей" (начало в 19.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге встреча этих соперников в Красноярске завершилась победой минчан с результатом 86:81. Кроме того, "драконы" выиграли еще один поединок - на своей арене у "Нижнего Новгорода" (77:76), а в остальных 19 матчах потерпели поражения. Баскетболисты "Енисея" имеют в своем активе пять побед в 21 поединке.

Сейчас "Цмокi" занимают последнее, 13-е, место в турнирной таблице, а "Енисей" на 11-й позиции.

Лидируют баскетболисты питерского "Зенита", у которых 19 побед, у московского ЦСКА и "Локомотива-Кубани" по 16 выигрышей, 15 викторий в активе казанского УНИКСа.

Кроме сегодняшней игры минчанам осталось провести еще два матча - 21 апреля дома против подмосковных "Химок" и 25 апреля в Нур-Султане с казахстанской "Астаной".

В плей-офф "банковского" турнира по итогам регулярного сезона выйдут восемь лучших клубов.-0-