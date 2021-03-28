Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Химками" в матче Единой лиги ВТБ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем 19-м поединке подопечные Ростислава Вергуна сыграют в гостях у подмосковных "Химок". Встреча начнется в 15.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В восьми предыдущих матчах минчане потерпели поражения, а всего в их активе лишь две виктории. Баскетболисты "Химок" одержали победы в девяти из 18 проведенных поединков.

Турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", у которого 18 побед, казанский УНИКС и московский ЦСКА выиграли по 15 матчей.-0-