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28 марта 2021, 09:26

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Химками" в матче Единой лиги ВТБ

Фото из архива
Фото из архива

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем 19-м поединке подопечные Ростислава Вергуна сыграют в гостях у подмосковных "Химок". Встреча начнется в 15.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В восьми предыдущих матчах минчане потерпели поражения, а всего в их активе лишь две виктории. Баскетболисты "Химок" одержали победы в девяти из 18 проведенных поединков.

Турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", у которого 18 побед, казанский УНИКС и московский ЦСКА выиграли по 15 матчей.-0-

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