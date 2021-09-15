Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Лейденом" в квалификации Лиги чемпионов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут первый поединок в квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в итальянском Тревизо чемпионы Беларуси в полуфинале встретятся с нидерландским клубом "Лейден". В случае победы подопечные Ростислава Вергуна 17 сентября проведут решающий поединок за выход в групповой этап чемпионской Лиги против победителя матча между датским клубом "Баккен Беарз" из Орхуса и хозяином турнира "Тревизо". Если минчане пробьются в групповой раунд, то попадут в предварительный квартет D, где их соперниками будут латвийский ВЭФ из Риги, греческий АЕК из Афин и венгерский "Фалко" из Сомбатхея. Если же "драконы" не смогут выйти в группу ЛЧ, то им придется перебазироваться в менее рейтинговый Кубок ФИБА.

После возвращения из Италии "Цмокi-Мiнск" будут готовиться к первому матчу нового сезона Единой лиги ВТБ - 23 сентября они примут на своей арене действующего чемпиона "банковского" турнира московский ЦСКА. В этом сезоне в Единой лиге ВТБ сыграют 13 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-