Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Нижним Новгородом" в Единой лиге ВТБ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут свой 17-й поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси сыграют в гостях у "Нижнего Новгорода". Игра начнется в 14.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В первом круге соревнований подопечные Ростислава Вергуна победили сегодняшних соперников на своей арене с минимальным преимуществом - 77:76. На прошлой неделе минчане потерпели крупное поражение в Москве от действующего победителя "банковского" турнира ЦСКА - 67:101. Нижегородцы одолели на своей площадке баскетболистов казахстанской "Астаны" из Нур-Султана с перевесом в два очка - 75:73. Минские "драконы" в этом сезоне играют крайне неудачно, победив лишь в двух проведенных поединках, у них 13-е, последнее место. В активе "Нижнего Новгорода" 9 викторий в 16 матчах и 6-я позиция.

Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты питерского "Зенита" и казанского УНИКСа, у которых по 15 побед, на две виктории меньше у польской команды "Зелена Гура", по 12 выигрышей в активе ЦСКА и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".-0-