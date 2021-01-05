Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Шоле" в матче Лиги чемпионов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На баскетбольных аренах Старого Света сегодня пройдут очередные поединки группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" свой матч 5-го тура предварительной группы С проведут в гостях у французского "Шоле" (начало в 22.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Два месяца назад соперники встречались в Минске, и тогда подопечные Ростислава Вергуна выиграли с результатом 82:75. Свой заключительный поединок первого группового этапа чемпионы Беларуси проведут 20 января на своей арене против греческого клуба АЕК из Афин, который сегодня сыграет в израильском Холоне с местным "Хапоэлем".

После четырех игровых дней положение команд в этом квартете таково: АЕК (Афины, Греция) - 7 очков, "Цмокi-Мiнск" - 6, "Хапоэль" (Холон, Израиль) - 6, "Шоле" (Франция) - 5.

По итогам первого этапа по две лучшие команды из восьми квартетов выйдут во второй групповой раунд. После его завершения восьмерка лучших клубов в начале мая продолжит борьбу за награды чемпионской Лиги.-0-