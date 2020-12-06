Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня пятый матч нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна примут на площадке "Минск-Арены" действующих чемпионов "банковского" турнира баскетболистов московского ЦСКА (начало игры в 16.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

До этого минские "драконы" победили в Красноярске местный "Енисей" - 86:81, затем потерпели два поражения в гостях: от санкт-петербургского "Зенита" со счетом 73:104, от польского клуба "Зелена-Гура" - 75:89. Потом "Цмокi-Мiнск" проиграли в стартовом домашнем матче саратовскому "Автодору" со счетом 69:86.

Баскетболисты ЦСКА перед визитом в белорусскую столицу одержали пять викторий и потерпели два поражения.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет "Зенит" из Санкт-Петербурга, победивший во всех шести проведенных матчах. Столько же побед у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", но после девяти игр. Сегодня "Зенит" примет на своей арене казанский УНИКС, который выиграл три из пяти поединков. В Красноярске баскетболисты "Енисея" сыграют с "Зелена-Гурой". Польская команда победила в двух из семи проведенных матчей, а красноярский клуб выиграл лишь одну из шести встреч.-0-