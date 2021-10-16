Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у "Автодора" в Единой лиге ВТБ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня свой четвертый поединок в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех поражений подряд минчане намерены добыть первую победу в гостях у саратовского "Автодора". На прошлой неделе подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Минске пермской "Парме" с разницей в три очка - 75:78. В стартовом матче этого сезона "драконы" уступили на своей арене действующему победителю этого турнира московскому ЦСКА - 44:92, а потом в Краснодаре потерпели поражение от местного клуба "Локомотив-Кубань" со счетом 87:92. Сегодняшние соперники минчан сначала одолели в Таллине эстонский "Калев" - 97:93, а затем проиграли в Саратове гостям из Краснодара с результатом 95:108.

Также сегодня баскетболисты казахстанской "Астаны" примут в Нур-Султане польскую "Зелену Гуру", а "Нижний Новгород" сыграет на своей площадке с "Калевом".

Турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, одержавший виктории во всех трех проведенных встречах, по две победы в активе "Локомотива-Кубани" и казанского УНИКСа. Без побед пока представители Беларуси, Польши и Эстонии.

Участники регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля 2022 года борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов. В решающей серии прошлого сезона ЦСКА трижды подряд обыграл УНИКС.-0-