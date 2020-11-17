Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у "Хапоэля" в матче Лиги чемпионов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сегодня проведут свой третий поединок на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче первой половины турнирной дистанции соревнований в группе С подопечные Ростислава Вергуна сыграют в израильском Холоне с местным "Хапоэлем" (начало в 20.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На старте соревнований "драконы" обыграли в Минске французский "Шоле" со счетом 82:75, а затем уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95. Баскетболисты "Хапоэля" сначала проиграли в гостях АЕКу с результатом 96:100, а потом победили на своей арене баскетболистов "Шоле" - 73:63. Положение команд после двух игровых дней: АЕК - 4 очка, "Хапоэль" - 3, "Цмокi-Мiнск" - 3, "Шоле" - 2.

Групповой этап планируется завершить 27 января 2021 года, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. Решающий этап чемпионской Лиги - "Финал четырех" - намечено провести 7-9 мая.-0-