Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Хапоэлю" в Лиге чемпионов

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили израильскому "Хапоэлю" в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч четвертого тура предварительной группы С на площадке столичного "Фалькон Клуба" подопечные Ростислава Вергуна начали не очень уверенно, проиграв первую четверть с разницей в пять очков.

Постепенно хозяева наладили игру и ушли на большой перерыв с преимуществом в три очка. Во второй половине встречи чемпионы Беларуси не смогли увеличить свой отрыв, а в концовке допустили много ошибок и в итоге проиграли с разницей в четыре балла - 71:75 (12:17, 22:14, 17:22, 20:22). Самым результативным в составе минчан стал Андрей Рогозенко, набравший 15 очков.

На прошлой неделе минские "драконы" обыграли израильскую команду на ее арене с перевесом в десять очков - 79:69. Кроме того, ранее они победили в Минске французский "Шоле" со счетом 82:75, а затем уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95.

Свой следующий матч квалификационной группы С чемпионской Лиги "ЦмокiМiнск" проведут 5 января в гостях у баскетболистов "Шоле", которые в четвертом туре победили у себя дома АЕК - 79:70.

Турнирное положение после четырех игровых дней: АЕК - 7 очков, "Цмокi-Мiнск" - 6, "Хапоэль" - 6, "Шоле" - 5.

По итогам группового раунда в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.

До конца этого года минчане проедут два выездных поединка Единой лиги ВТБ: 20 декабря в Казани против баскетболистов УНИКСа и 23 декабря в Краснодаре с местным клубом "Локомотив-Кубань". В семи предыдущих играх "Цмокi" одержали лишь одну викторию, проиграв в шести встречах.-0-