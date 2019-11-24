Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Химкам" в Единой лиге ВТБ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в седьмой раз проиграли в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После шести поражений подряд "драконы" сегодня в гостях дали настоящий бой лидерам нынешнего сезона подмосковным "Химкам", уступив всего 4 очка - 73:77 (19:21, 17:23, 19:21, 18:12). Для "Химок" это восьмая победа в восьми проведенных поединках. Минчане пока не выиграли ни одной встречи. Свой следующий матч "банковского" турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 2 декабря в Таллине против эстонского "Калева", который одержал 3 победы в семи встречах.

Женская команда "Цмокi-Мiнск" сегодня в центральном матче чемпионата Беларуси уступила в гостях своему главному конкуренту в борьбе за золото столичному "Горизонту" с результатом 57:71. Оба фаворита женского национального первенства до этого провели по 7 матчей и во всех обыгрывали своих соперниц.-0-