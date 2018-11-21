Баскетболисты "Цмоки-Минск" уступили кипрскому АЕКу в Кубка ФИБА

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмоки-Минск" уступили на выезде кипрскому АЕКу в Кубке ФИБА-Европа со счетом 77:82 и не смогли пройти в следующий групповой раунд турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе встречи подопечные Александра Крутикова лидировали. Перед заключительной четвертью преимущество белорусской команды составляло пять очков - 62:57. Однако лидер АЕКа Кайл Виналес, который в третьем периоде сумел забросить мяч в корзину с центра площадки, продолжал вести хозяев и после перерыва. "Цмоки" неудачно действовали под своим щитом, позволяя сопернику совершать подборы мяча.
Самым результативным игроком матча стал Кайл Виналес - 30 очков. Белорусский нападающий АЕКа Владимир Веремеенко набрал 10 баллов.
Турнирное положение: "Балкан" - 10 очков (6 матчей), АЕК - 10 (6), "Цмоки-Минск" - 9 (6), "Монс" - 7 (6).-0-
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