Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели седьмое поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Казани с одним из фаворитов турнира местным УНИКСом, подопечные Ростислава Вергуна отлично провели первую четверть, выиграв ее с разницей в 14 очков. Затем казанские баскетболисты активизировались, и к большому перерыву преимущество минчан составило всего четыре балла. В оставшееся игровое время на площадке шла равная борьба, но в концовке сказался класс игроков казанской команды, и в итоге УНИКС победил со счетом 83:77 (13:27, 28:18, 25:17, 17:15). В составе "драконов" самым результативным стал Андрей Рогозенко, набравший 16 очков.

Чемпионы Беларуси только в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ добились победы, а затем потерпели семь поражений кряду.

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит" из Санкт-Петербурга, победивший в семи из восьми матчей. Также по 7 викторий у московского ЦСКА (9 матчей) и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" (10), в гостях у которого минчане сыграют 23 декабря.

На этой неделе минские "драконы" уступили израильскому "Хапоэлю" из Холона с результатом 71:75 в домашнем поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Турнирное положение в поедварительном квартете С после четырех игровых дней: АЕК - 7 очков, "Цмокi-Мiнск" - 6, "Хапоэль" - 6, "Шоле" - 5.

По итогам группового раунда в плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-