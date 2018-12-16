Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили в Краснодаре "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ

Во время матча. Фото БК "Локомотив-Кубань"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели седьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Краснодаре "драконы" проиграли клубу "Локомотив-Кубань" со счетом 69:80 (13:24, 14:20, 13:21, 29:15).

В нынешнем чемпионате "Цмокi" победили на выезде саратовский "Автодор" со счетом 99:95 и дома рижский ВЭФ - 91:84. В пассиве домашние поражения от польского клуба "Зелена Гура" - 71:88, казахстанской "Астаны" - 86:93, российских "Нижнего Новгорода" - 78:87, красноярского "Енисея" - 73:95, а также выездные - от пермской "Пармы" - 83:92 и московского ЦСКА - 88:119.

Сейчас "Цмокi" занимают предпоследнее, 13-е место, опережая только рижский ВЭФ. Лидирует ЦСКА, одержавший виктории во всех девяти проведенных встречах.

Свой следующий поединок в Единой лиге ВТБ подопечные Александра Крутикова проведут 23 декабря в Казани против УНИКСа, который сегодня неожиданно проиграл в Перми местной "Парме" - 66:68 и занимает 3-е место, победив в семи из девяти игр.-0-