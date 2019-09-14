Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 11-й раз выиграли Кубок Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 11-й раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке очередного кубкового розыгрыша "драконы" разгромили на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" местный "Борисфен" со счетом 100:65. Самым результативным у победителей стал Максим Салаш, набравший 21 очко. В полуфинале действующие чемпионы и обладатели Кубка не оставили шансов на успех витебскому "Рубону" - 111:79.

Витебчане заняли 3-е место в кубковом турнире, победив баскетболистов "Гродно-93" со счетом 96:88. В поединке за выход в финал гродненская дружина по всем статьям проиграла "Борисфену" - 64:106.-0-