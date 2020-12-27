Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 12-й раз стали обладателями Кубка Беларуси

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 12-й раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в главном финале на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" подопечные Ростислава Вергуна в упорной борьбе обыграли в овертайме хозяев турнира баскетболистов "Борисфена" с разницей в четыре очка - 83:79 (13:16, 21:9, 17:27, 19:18, 13:9). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, набравший 25 очков.

В поединке за третье итоговое место витебский "Рубон" сегодня победил "Гродно-93" с результатом 94:75 (14:19, 19:18, 28:19, 33:19).

В полуфинальных матчах нынешних состязаний столичные "Цмокi" разгромили гродненских баскетболистов (86:57), а "Борисфен" был сильнее витебчан (102:73).

В прошлом розыгрыше, который также проходил в Могилеве, в медальных матчах играли эти же команды. Тогда в главном финале минские "драконы" разгромили "Борисфен" - 109:65, а в матче за бронзовые медали баскетболисты "Гродно-93" победили "Рубон" - 96:88.

Больше всех Кубок Беларуси завоевывали минские "Цмокi", которые побеждали в 12 турнирах подряд, семь трофеев у "Гродно-93".

Победителем кубкового розыгрыша среди женских команд в сентябре стал "Горизонт", представляющий Минскую область, обыгравший в финале столичную команду "БДУ-Цмокi" со счетом 87:43. В поединке за бронзу баскетболистки гродненской "Олимпии" с перевесом в четыре очка одолели основной состав "Цмокi-Мiнск" - 76:72.-0-