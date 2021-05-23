23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертом поединке серии за золото национального первенства подопечные Ростислава Вергуна победили в Могилеве местный "Борисфен" со счетом 85:52. Вчера также на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" минчане выиграли с результатом 86:74. В первой игре финальной серии в Минске "Борисфен" неожиданно одержал викторию над главным фаворитом со счетом 85:68, а затем "драконы" взяли убедительный реванш с результатом 90:74.

Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты столичного клуба "Импульс-БГУИР". В серии за 3-е место минские баскетболисты переиграли "Гродно-93". В двух матчах в Гродно соперники обменялись победами: сначала "Импульс-БГУИР" выиграл в овертайме со счетом 74:72, а потом победили хозяева - 102:70. Затем минчане выиграли два поединка на своей площадке 98:61 и 75:56.

Минские "Цмокi" 13 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-