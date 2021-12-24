Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 13-й раз выиграли Кубок Беларуси

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 13-й раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке 25-го кубкового розыгрыша подопечные Ростислава Вергуна разгромили "Гродно-93" со счетом 81:49. В полуфинале минчане были сильнее могилевского "Борисфена" - 82:74, гродненские баскетболисты победили витебский "Рубон" - 95:71.

В матче за бронзовые награды "Борисфен" взял верх над "Рубоном" с результатом 87:66.

Лучшим игроком кубкового турнира признан один из лидеров победителей Джейсон Кларк.

В финале прошлого кубкового минские "драконы" победили могилевчан с результатом 83:79. В игре за бронзу "Рубон" победил "Гродно-93" - 94:75.

На прошлой неделе в Молодечно состоялся финальный этап 25-го кубкового розыгрыша среди женских команд. В решающем поединке баскетболистки "Горизонта" завоевали второй трофей подряд, одолев "Цмокi-Мiнск" с перевесом в четыре балла - 54:50. В матче за бронзу баскетболистки гродненской "Олимпии" оказались сильнее "Гомельских рысей" - 79:57.-0-